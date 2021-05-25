السفير الأرميني لدى العراق يشيد بالعلاقات التاريخية مع الكورد

أشاد السفير الأرميني لدى العراق، الاثنين، بالعلاقات «التاريخية» التي تربط اللأرمن بالشعب الكوردي، مؤكداً رغبة بلاده في تعزيز هذه العلاقات.

وكان السفير هراتشيا بولاديان يتحدث في مؤتمر صحفي خلال زيارة قام بها إلى دهوك، برفقة القنصل الأرميني العام لدى إقليم كوردستان، ووفد طبي أرمني، لمساندة القطاع الصحي في المحافظة والمساهمة في تطوير هذا الجانب.

وقال السفير الأرميني، إن «أرمينيا عززت في الآونة الأخيرة علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، وتعمل الحكومة على تعزيز هذه العلاقات بشكل أكبر مع الإقليم، خاصة بعد افتتاح قنصلية أرمينيا في أربيل، لأن علاقات الأرمن مع الكورد ليست وليدة اليوم بل هي علاقات تاريخية».

بولاديان أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين حكومة إقليم كوردستان وأرمينيا وصل إلى «مئتي مليون دولار».

وأوضح أن زيارتهم اليوم تختلف لأنها متعلقة بالجانب الطبي، وتتضمن زيارة فريق من أطباء العيون، إذ كان من المفترض أن تكون هذه الزيارة قبل عام لكنها تأجلت بسبب فيروس كورونا، مبيناً أن «الفريق سيعاين المرضى ويجري بعض العمليات».

وشكر السفير الأرميني، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وكذلك رئيس الحكومة مسرور بارزاني ومحافظ دهوك على حسن الاستقبال.

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