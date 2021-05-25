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انطلاق تظاهرة وسط ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار

انطلقت تظاهرة وسط ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار للمطالبة احتجاجا على تردي الخدمات وعدم إيفاء الحكومة بوعودها.

وجدد المتظاهرون مطالب انتفاضة تشرين، بإجراء انتخابات نيابية نزيهة ومحاسبة قتلة المتظاهرين وتحسين الواقع المعيشي في البلاد.

هذا وخرجت التظاهرات التنسيقية التشرينية بأماكن متعددة وسط العاصمة بغداد قادمين من عدة محافظات، حيث رفع الناشطون لافتات تطالب بالكشف عن قتلة الناشطين، عادين استيائهم من مماطلة الحكومة وعدم إيفائها بأي من وعودها السابقة، محذرين في الوقت ذاته من توسع الاحتجاجات في حال استمرار تجاهل تلك المطالب.

يذكر أن العاصمة بغداد و10 محافظات عراقية، تشهد تظاهرات حاشدة منذ اب 2015 تنديداً بسوء الخدمات والفساد في المؤسسات الحكومية.

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