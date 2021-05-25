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حفيد الإسكندر المقدوني : قصة قصيرة

إهداء إلى سكان حي الشيخ جراّح
 
بقلم مهدي قاسم
 
سمعت طرقات متسارعة و حادة على باب البيت … بدت لي طرقات عصبية تنم عن إلحاح و نفاد صبر وعنجهية … عندما فتحت الباب رأيت أشخاصا غرباء، مسلحين بعصي وسكاكين و ربما بأسلحة خفيفة مخفية عند خاصرتهم ، وهم يرمقونني بنظرات عدائية شرسة وحاقدة … ولما سألتهم بدهشة وقلق : ماذا يريدون ؟ … قالوا أنه يتحتم عليَّ أن الملم أغراضي و أجمع باقي الأثاث و اهجر البيت مع أفراد عائلتي سويا و…و فورا و نهائيا !… فسألتهم مجددا بنبرة استياء، فيما إذا كانوا يعرفونني لكي يمزحوا معي مزحة سخيفة وبايخة كهذه ؟ فقلت لهم ذلك لأن الأمر كله بدا لي وكأنه عبارة مقلب مدبر … فردوا : لا أبدا ، أنهم لا يمزحون قطعا ، إنما هم في منتهى الجدية والتصميم على الإطلاق ، زاعمين إن ملكية البيت الذي اسكن فيه ترجع لجدهم الإسكندر المقدوني !…
و ليؤكدوا على صحة كلامهم اخرج احدهم من كيسه – بعدما قدم نفسه على أساس أنه الحفيد الألف للإسكندر المقدوني ــ أخرج طابوقة طينية عتيقة و متآكلة الأطراف ، قائلا أنه عندما فحصوها — مختبريا — وجدوا عليها آثار نعال الإسكندر المقدوني !… وأضافوا إنه للعلم فقط ، أنهم عثروا على هذه الطابوقة في المحيط الخارجي لبيتي ، أو هكذا يعتقدون !… و هذا كاف بالنسبة لهم تماما ، بل يعدونه أكبر و أقوى دليل على أن البيت ملك لجدهم الأكبر و التاريخي المعروف باسم الإسكندر المقدوني ، وما كان مني آنذاك إلا أن وجدت نفسي اضحك ضحكة قوية جدا ، لأنني شعرتُ أن ما قالوه كان أقرب إلى نكتة و مشهد هزلي مضحك بالمرة … بل لو لم يكونوا مسلحين بعصي وسكاكين لتصورتهم فرقة فنية للهزل و الطرافة ، جاءوا ليرّتبوا لي مقلبا للدعابة و الضحك البريء ، ثم يمضون إلى شأنهم بعد اعتذار … ولكنهم انزعجوا من ضحكتي التي ربما عدوها إساءة لهم أيضا ، فما كان منهم إلا أن ازاحوني جانبا ، بأسلوب همجي يتسم بعنف و خشونة… ثم اندفعوا داخل البيت كرهط من بهائم منفلتة و هائجة ، و أخذوا برمي افراد عائلتي خارج البيت مع تحطيم و تكسير الأثاث … و لم اطق الأمر، فاندفعت لاحمي عائلتي و حرمة بيتي … وإذا بضربة عصا قوية تنهال على رأسي بقوة … ولكن قبل أن اسقط أرضا ، مرتطما ، مغشيا عليَّ … شعرتُ بيد تهزني بقوة … و في نفس الأثناء رأيت أحفاد الإسكندر المقدوني المزعومين يختفون ، شيئا فشيئا ، خلف ظلال بعيدة ومعتمة ..كانت تلك يد زوجتي وهي تهزني قائلة :
— اصح يا رجل !.. صياحك أصبح عاليا جدا ! ..
قلتُ لها موضحا وأنا لا زلت الهثُ من آثار الصراع الذي خضته مع أحفاد الإسكندر المقدوني :
ــ تصوري قبل قليل كان هنا أحفاد الإسكندر المقدوني جاءوا مسلحين ومدججين ــ خصيصا ــ لطردنا من بيتنا بحجة إن ملكية بيتنا ترجع لجدهم الأكبر و المدعو بالإسكندر المقدوني المتوفي قبل آلاف سنين وكنتُ أقاومهم بضراوة و شراسة..

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