حفيد الإسكندر المقدوني : قصة قصيرة

سمعت طرقات متسارعة و حادة على باب البيت … بدت لي طرقات عصبية تنم عن إلحاح و نفاد صبر وعنجهية … عندما فتحت الباب رأيت أشخاصا غرباء، مسلحين بعصي وسكاكين و ربما بأسلحة خفيفة مخفية عند خاصرتهم ، وهم يرمقونني بنظرات عدائية شرسة وحاقدة … ولما سألتهم بدهشة وقلق : ماذا يريدون ؟ … قالوا أنه يتحتم عليَّ أن الملم أغراضي و أجمع باقي الأثاث و اهجر البيت مع أفراد عائلتي سويا و…و فورا و نهائيا !… فسألتهم مجددا بنبرة استياء، فيما إذا كانوا يعرفونني لكي يمزحوا معي مزحة سخيفة وبايخة كهذه ؟ فقلت لهم ذلك لأن الأمر كله بدا لي وكأنه عبارة مقلب مدبر … فردوا : لا أبدا ، أنهم لا يمزحون قطعا ، إنما هم في منتهى الجدية والتصميم على الإطلاق ، زاعمين إن ملكية البيت الذي اسكن فيه ترجع لجدهم الإسكندر المقدوني !…

سمعت طرقات متسارعة و حادة على باب البيت … بدت لي طرقات عصبية تنم عن إلحاح و نفاد صبر وعنجهية … عندما فتحت الباب رأيت أشخاصا غرباء، مسلحين بعصي وسكاكين و ربما بأسلحة خفيفة مخفية عند خاصرتهم ، وهم يرمقونني بنظرات عدائية شرسة وحاقدة … ولما سألتهم بدهشة وقلق : ماذا يريدون ؟ … قالوا أنه يتحتم عليَّ أن الملم أغراضي و أجمع باقي الأثاث و اهجر البيت مع أفراد عائلتي سويا و…و فورا و نهائيا !… فسألتهم مجددا بنبرة استياء، فيما إذا كانوا يعرفونني لكي يمزحوا معي مزحة سخيفة وبايخة كهذه ؟ فقلت لهم ذلك لأن الأمر كله بدا لي وكأنه عبارة مقلب مدبر … فردوا : لا أبدا ، أنهم لا يمزحون قطعا ، إنما هم في منتهى الجدية والتصميم على الإطلاق ، زاعمين إن ملكية البيت الذي اسكن فيه ترجع لجدهم الإسكندر المقدوني !…