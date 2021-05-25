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دماؤنا فداءً للقدس وفلسطين

دماؤنا فداءً للقدس وفلسطين  

بقلم :- سامي إبراهيم فودة
النار النار اندلعت يا
 شعبي هبت لبلاد
شعبي انتفض بالقدس والضفة
وغزة وأرض الأجداد
فلسطين تنادي يا عالم وين العباد
هبوا نصره للـــأقصى نعيد زمن الأمجاد
قاوم يا شعبي قاوم ما بدنا إسناد
الطيب فـيهم والله ميت أعلنا إحـداد
شد الساعد يا خوي واضغط لزناد
فجر دمر أرض المحتلة وسمعنا غراد
لا للحل السلمي وجيش النازي الأوغاد
نعيش بعـزة وكــرامـة ما بدنا زاد
يا نموت موتـه الأسود وحنا بوطنا اسياد

حي على الثورة حي حي على الجهاد

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