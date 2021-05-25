ذا أثلتيك توضح مدى إمكانية انتقال محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان

أوضحت صحيفة “ذا أثلتيك” حقيقة انتقال جناح وهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، محمد صلاح، إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم محمد صلاح في الفترة الأخيرة بإمكانية الانتقال إلى باريس سان جيرمان الذي يسعى إلى تعويض لرحيل محتمل لمهاجمه، كيليان مبابي، الذي يستعد إلى مغادرة “حديقة الأمراء” إلى ريـال مدريد.

وكشف الصحفي الشهير بصحيفة “ذا أثلتيك” والمقرب من نادي ليفربول، جيمس بيرس، حقيقة رحيل محمد صلاح وقال: “سأكون مندهشًا حقًا إذا رحل أي من مهاجمي ليفربول الثلاثة هذا الصيف”.

وتابع: “هناك الكثير من الشائعات حول محمد صلاح ولكن كما هو الحال، ليس لدي أي سبب للشك في استمراره والتزامه تجاه ليفربول”.

وأضاف: “لقد قدم محمد صلاح موسمًا رائعًا، ولا أرى حقًا أي نادٍ يمكنه شراءه”.

الجدير بالذكر أن ليفربول قد نجح في نهاية الموسم ببطولة الدوري الإنكليزي في ضمان مشاركته في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل باحتلاله المركز الثالث برصيد 69 نقطة.

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