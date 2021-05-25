للمرة الاولى.. في وزارة الثقافة لجنة لرعاية المبدعين

تضامن عبدالمحسن

حققت وزارة الثقافة، وللمرة الاولى، تشكيل لجنة باشراف وكيل الوزارة عماد جاسم، لغرض متابعة الوضع الصحي للفنانين والادباء والمثقفين ممن تستدعي حالتهم المتابعة والاطمئنان والدعم. وضمت اللجنة، التي يترأسها الدكتور كريم الرسام/ رئيس جمعية الموسيقيين، عضوية ممثلين عن دائرة السينما والمسرح ودائرة الفنون العامة ودائرة الشؤون الثقافية العامة.

فيما أكد وكيل الوزارة عماد جاسم في تصريح له على ان هذه اللجنة هي الاولى من حيث طبيعة عملها في تقصي حالة المثقف العراقي الصحية، وذلك بالتنسيق مع النقابات والجمعيات واتحاد الادباء وتسهيل تواصل عوائل المثقفين مع وزارة الصحة والوزارات ذات العلاقة، كما ستمنح لها صلاحيات المتابعة الدقيقية وتسهيل اجراءات العلاج.

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