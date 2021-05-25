مبادرة دوليَّة لتعزيز جهود العراق في مكافحة الفساد

بغداد: حازم محمد حبيب

أكد سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوت أنَّ مبادرة مكافحة الفساد بالشراكة بين سفارة الاتحاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ذات أهميّة كبيرة في دعم مؤسسات الدولة المكلفة بمجال مكافحة الفساد والنزاهة، وقال هوت خلال مؤتمر (تعزيز العدالة لمكافحة الفساد في العراق) الذي عقد ببغداد أمس وحضرته : إنَّ مكافحة الفساد تتطلب جهداً مشتركاً وموحداً من الحكومة العراقية ومؤسسات الدولة والمجتمع العراقي، وأضاف أنَّه {مع انطلاق هذه المبادرة المهمة يقدم الاتحاد الاوروبي دعماً كبيراً لمؤسسات الدولة العراقية المكلفة في مجال النزاهة، كما يساعد هذا المشروع العراق على الإيفاء بالتزاماته الوطنية والدولية والاستجابة لآمال المواطنين العراقيين الواضحة لتخليص البلاد من وباء الفساد، وأكد أنه {يتطلع إلى رؤية السياسة القوية المستمرة والملكية الوطنية والتوجيه المشترك لهذه المبادرة لصالح العراق وشعبه». من جانبها، أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق زينة علي أحمد في حديث أنَّ {المشروع الذي يموله الاتحاد الاوروبي وسينفذ على مدى أربع سنوات يهدف لدعم المؤسسات القانونية والنزاهة في مكافحة الفساد في جميع أنحاء العراق وبضمنها إقليم كردستان، فضلاً عن دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز الفصل في قضايا المنازعات التجارية».

وبينت أنه {ليس المشروع الأول الذي يطلقه برنامج الامم المتحدة الانمائي في مكافحة الفساد، الا أنَّ دعم الاتحاد الاوروبي أعطى دعماً إضافياً وكبيراً لإنضاج مشاريع كهذه}، وأشارت إلى أنَّ {العراق ليس البلد الوحيد في العالم الذي يكافح الفساد، وأنَّ الالتزام الوطني والأطر التشريعية والخبرات الفنية ستسهم في سلوك الطريق الصحيح لمكافحة الفساد}، وقالت: وجدنا كل التعاون من المؤسسات الحكومية المعنية في مكافحة الفساد والتي تواصلنا معها خلال الأشهر الخمسة الماضية.

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