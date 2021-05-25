متظاهرو البصرة يحتشدون امام مبنى الحكومة المحلية: لن نغادر حتى تحقيق المطالب

احتشد المئات من المواطنين امام مبنى حكومة البصرة المحلية مطالبين اولا بأقالة الحكومة المحلية وعلى رأسها محافظ البصرة اضافة الى اقالة الحكومة الاتحادية التي لم تنفذ وعودها للمتظاهرين.



وقال عدد من المتظاهرين في البصرة ، ان تظاهراتهم ستستمر حتى تحقيق المطالب اضافة الى الكشف عن قتلة المتظاهرين والصحفيين بالمحافظة،فيما اوضح عدد منهم ان المطالب الاخرى تكمن بتغيير النظام السياسي في العراق الذي فشل منذ عام 2003 برسم خارطة بناء حقيقية في العراق في ظل تفشي الفساد المالي والاداري.



هذا وانطلقت التظاهرات بالبصرة من ساحة عبد الكريم قاسم وسط المحافظة وسط مسيرات تجوب شوارع المحافظة حتى الوصول الى مبنى الحكومة المحلية.

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