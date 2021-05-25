نبض يُطلق قسم بيانات الأسواق المالية

أطلقت منصة نبض، – أكبر منصة و تطبيق للأخبار العربية في العالم – قسمًا جديدًا يتيح لمستخدمي قسم الأعمال في نبض الاطلاع على أحدث بيانات الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى آخر الأخبار الاقتصادية باللغة العربية.

يُقدِّم القسم الجديد للمستخدمين من رجال المال و الأعمال ، بيانات مالية (مؤشرات، وسلع، وعملات، وأسهم وغيرها) ، مخصصة لهم بناء على تفاعلهم وموقعهم الجغرافي. القسم الجديد – الموجود في قسم الإقتصاد في نبض- يتيح للمستخدمين بمراقبة البيانات المحدثة وعرض الرسوم البيانية التفاعلية و تلقي آخر أخبار الأعمال والاقتصاد.

وقد صرح السيد/ مازن سنجر ، رئيس الاستراتيجية التنفيذي لنبض قائلًا: تعد هذه الإضافة الاستراتيجية من ضمن التزامنا بتزويد المستخدمين العرب في جميع أنحاء العالم بالبيانات والمعلومات المحدثة و الموثوقة التي تهمهم، بما يضمن لهم تجربة مستخدم سلسة و عملية. سوف يتمكن مستخدمي نبض لقسم الأعمال من الوصول إلى بيانات ومعلومات الأسواق المحدثة لحظة بلحظة، مما يُمكّنهم من اتخاذ قرارات مالية يوميَّة أفضل والبقاء على اتصال بعالم الأعمال الذي يتغير باستمرار.”

تجدر الإشارة بأن نبض شهدت نمواً استثنائيا خلال السنوات الأخيرة لتشمل مجموعة متنوعة من المحتوى المخصص على حسب إختيارات المستخدمين، بما في ذلك: نتائج مباريات كرة القدم المباشرة، والبث المباشر لقنوات التلفاز، ومقاطع الفيديو الترفيهية الخفيفة، ومعلومات الطقس، والبيانات الحالية للأسواق المالية، إلى جانب المحتوى و مقاطع الفيديو باللغة العربية لفئات الأخبار المحلية والدولية، والصحة والجمال، والسفر، والعلوم، والتقنية، والرياضة، والطبخ، وغير ذلك.

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