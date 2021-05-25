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❮❯ تظاهرة في كركوك احتجاجا على سوء الخدمات

تظاهر العشرات من اهالي محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على سوء إدارة 16 اكتوبر المفروضة على المحافظة وتردي الخدمات.

وقال الناشط المدني، هوار محمد في : “خرج العشرات من المواطنين في حي بارودخانة اليوم بتظاهرة احتجاجية، على خلفية تراجع الخدمات الأساسية وعدم اكتمال تبليط الشوارع في منطقتهم”.

واضاف، “بالرغم من اننا نعاني من نقص في الكهرباء وعدم استقرار الوضع الأمني في محافظة كركوك، اصبحنا نعاني ايضا من التلكؤ وعدم انجاز المشاريع الخدمية”.

من جانبه، قال فلاح خليل، القائممقام المفروض على محافظة كركوك، لـ(باسنيوز): “نحن مع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، ومن حق المواطن ان يطالب بحقه في انجاز المشاريع الخدمية”.

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