إصابات كورونا في العراق تقترب من 1.2 مليون والوفيات 16241

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4938 إصابة جديدة و27 وفاة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه أنه تم تسجيل 4938 إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق، ليرتفع عدد المصابين الكلي في البلاد منذ بدء انتشار الفايروس إلى 1176980 إصابة حتى كتابة الخبر.

أما عدد حالات الشفاء الجديدة من الفايروس فقد بلغت 4279 حالة شفاء، ليرتفع مجموع المتعافين من الفايروس في العراق إلى 1090891 حالة.

في حين تم تسجيل 27 حالة وفاة جديدة جراء الجائحة، ليصبح مجموع المتوفين في العراق جراء الفايروس لغاية الآن 16241 حالة وفاة، وفقاً لبيان وزارة الصحة.

وتم كذلك تسجيل 27543 حالة لقاح جديدة ضد الفايروس، ليرتفع عدد المتلقين للقاحات في العراق الى 549969.

يوم الإثنين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4102 إصابة و24 وفاة بفايروس كورونا، في عموم البلاد.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط