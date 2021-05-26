الإمارات تؤكد استمرار مساعدة اللاجئين والنازحين في إقليم كوردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 25 أيار / مايو 2021، الأمين العام لهیئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور محمد الفلاحي والوفد المرافق له.

ونقل الوفد خلال اللقاء، الذي حضره القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في أربيل أحمد الظاهري، تحیات ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى رئيس الحكومة، كذلك أكد حرصه على تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والإمارات في جميع المجالات، وأشار إلى أن الإمارات ستواصل مساعدة اللاجئين والنازحين في إقليم كوردستان، ولا سيما في مسألة توفير لقاحات «كورونا» للمخيمات.

كما أعرب الوفد الإماراتي عن سعادته بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بارزاني الخيرية، حيث يقومان في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الخيرية المشتركة.

وأعرب رئيس الحكومة عن تقديره وامتنانه للإمارات على ما تقدمه من مساعدات، وخاصة الهلال الأحمر الإماراتي، وأكد رغبة حكومة إقليم كوردستان في مواصلة تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة.