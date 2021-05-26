العراق في مرمى “الرياح البوارح”: أجواء مرهقة حتى تموز

اشارت التنبؤات الجوية، اليوم الأربعاء، الى أن الاسبوع المقبل سيشهد بدء موسم “رياح البوارح” المثيرة للغبار والأتربة.

وتوقع المتنبئ الجوي العراقي، علي الموسوي، في تدوينة طالعتها (باسنيوز)، “يبدأ موسم رياح البوارح في البلاد، الأسبوع المقبل”، مبيناً أنّ “البوارح ستبقى نشطة لغاية منتصف شهر تموز المقبل”.

وأوضح، أن “رياح البوارح هي عبارة عن رياح شمالية غربية جافة حارة مرهقة نشطة مثيرة للغبار (الأتربة) تؤثر على كافة أنحاء البلاد وخصوصا مناطق وسط وجنوب البلاد، إضافة إلى تزامن تأثيرها مع دول الجوار مثل (الكويت وقطر والبحرين)”.

مشيرا الى أن نشاط رياح البوارح يرجع إلى “تشكل منظومة من الضغط الجوي المرتفع سطحيا في مناطق شرق البحر المتوسط وحدوث انخفاض شديد في الضغط الجوي السطحي في منطقة الجزيرة العربية، حيث يتشكل المنخفض الحراري السطحي العربي أو ما يطلق عليه بالمنخفض الحراري الهندي الموسمي، وبالتالي تتسبب هذه المنظومات الجوية السطحية بانحدار الرياح من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض حيث تشكل البلاد منطقة من الضغط الجوي المنخفض الشديد وبالتالي تكون البلاد في مرمى رياح البوارح والتي تشتد قوتها في مناطق وسط وجنوب البلاد”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط