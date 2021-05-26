الفنان زياد جسام يفتتح مرسمه الشخصي

تضامن عبدالمحسن

بحضور نخبوي، افتتح الفنان زياد جسام مرسمه الشخصي في مجمع الايادي السكني مساء يوم 24/5/2021، ليتضمن عددا من لوحاته تحت مسمى “قصة حلم”.

ضم المعرض 21 لوحة تحمل سمات المدرسة التعبيرية، قال عنها الفنان (اردت ان تكون اعمالي مزيجا بين الواقعية والتعبيرية، في كل لوحة ملامح تشخيصية لإنسان وبعضها بلا ملامح لأترك للمتلقي ان يرسم الشخص الذي يراه في اللوحة، ولذلك اسميته قصة حلم)، لتجسد اللوحات العلاقات الانسانية بكل مراحلها.

كما يشير الفنان زياد في حديثه الى ان المرسم الشخصي للفنان يجعله امام مسؤولية الانتاج المستمر لتلبية رغبات جمهوره والتواصل معهم، اضافة الى تحقيق هدف الفن في تنمية ذائقة المجتمع.

وحضر افتتاح المعرض وكيل وزارة الثقافة عماد جاسم الذي اشاد بالمعرض، مؤكدا على دور وزارة الثقافة ونهجها في دعم الانشطة الثقافية والفنية، وسعيها الى فتح افاق التعاون المثمر مع القاعات الاهلية تنشيطا لحركة الابداع في العاصمة بغداد التي تفتقر الى هكذا قاعات. كما ثمن عماد جاسم دور الفنان زياد جسام لما يضفيه من لمسات الجمال في اعماله وحرصه على مواصلة العطاء في افتتاح مرسمه بجهود ذاتية تدلل على حب العراقيين لصناعة الجمال.

هذا وقد كان بين الحضورالوزير الاسبق مفيد الجزائري وعضو البرلمان الاسبق ميسون الدملوجي والفنانة فوزية حسن اضافة الى عدد من الشخصيات الفنية والاجتماعية.

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