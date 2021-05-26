القوات الامنية تمنع وسائل الاعلام من تغطية التظاهرات في بغداد

25/5/2021

منعت القوات الامنية العديد من وسائل الاعلام من التغطية للتظاهرات التي انطلقت صباح اليوم في ساحتي النسور والتحرير.

وافاد مراسل قناة اسيا لؤي الحسن لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن قيام عناصر من القوات الامنية في ساحة التحرير بمنعه والمصور المرافق له حيدر شاكر والزملاء العاملين في قنوات (الجزيرة، والبغدادية، وآي نيوز، وعراق ٢٤) من التغطية المباشرة للاحتجاجات التي انطلقت صباح اليوم للمطالبة بانهاء الفساد وحماية المحتجين.

وفي ساحة النسور ايضا منعت عناصر اخرى من الشرطة الاتحادية مراسل قناة اسيا محمد الفريد وطواقم قناتي (السومرية، و رووداو) من التغطية، وطالبتهم بمغادرة الساحة على الفور.

وشهدت اليوم بغداد والمحافظات احتجاجات واسعة ضد الفاسدين، والمطالبة بالاسراع والكشف عن الجهات التي تقف وراء اغتيال الناشطين المدنيين.

وتدين جمعية الدفاع عن حرية الصحافة منع وسائل الاعلام من اداء مهامهم، وتعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي ومخالفة دستورية فاضحة.

وتطالب الجمعية الاجهزة الامنية كافة الى الكف عن استخدام اساليب التضييق والمنع على وسائل الاعلام، وفسح المجال لهم لاداء واجباتهم الصحفية، ونقل ما يجري من احداث على الساحة، والامتثال للدستور.

وتحمل الجمعية الحكومة الاتحادية متمثلة بشخص القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية هذا الخرق.

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