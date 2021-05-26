الكاظمي: المظاهر المسلحة التي حدثت انتهاك خطير للدستور العراقي

أكد رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أن ما حدث اليوم من «مظاهر مسلحة» تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين، مشيراً إلى أنه وجه بالتحقيق الفوري بهذه التحركات، داعياً الجميع إلى تعليب مصلحة الوطن.

جاء ذلك في بيان صادر عن القائد العام للقوات المسلحة، نقلته خلية الإعلام الأمني، تعقيباً على التصعيد العسكري من قبل ميليشيات الحشد الشعبي واقتحامها المنطقة الخضراء ومحاصرتها منزل الكاظمي.

وقال الكاظمي في البيان: «نفذت قوة أمنية عراقية مختصة بأمر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين صباح اليوم، وفق المادة 4 / إرهاب، وبناء على شكاوى بحقه»، مشيراً إلى أنه «شكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه»، لافتاً إلى أنه الآن «بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق».

وأكد الكاظمي، أن «المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون».

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن «حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا إلى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية، مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية والقوى والأحزاب والتيارات السياسية»، داعياً الجميع إلى «تغليب مصلحة الوطن».

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