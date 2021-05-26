الكهرباء الاتحادية : توزيع رواتب 5 أشهر متأخرة للعقود والاجور الاسبوع المقبل

اعلنت وزارة الكهرباء الاتحادية عن تأمين جميع حقوق ومستحقات منتسبيها من اصحاب العقود والاجور الواجبة الدفع للاشهر الخمسة الاولى من العام ٢٠٢١.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم ، انه ” سيتم يوم غد الخميس تأمين رواتب اشهر (كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان وآيار )وتسلم صكوكها من وزارة المالية، وسيتم الاسبوع المقبل تنظيم صكوك مبالغ الرواتب للاشهر المذكورة للشركات العامة بغية صرفها لمنتسبيها”.

واضافت انه :” سيتم من الشهر المقبل دفع وتسليم الرواتب بموعدها المقرر بانتظام، اسوة بموظفي الملاك الدائم”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط