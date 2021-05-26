بالوثيقة .. مقتل متظاهرين اثنين وسقوط 26 جريحاً خلال تظاهرات “من قتلني” ببغداد

كشفت جداول رسمية معتمدة من قبل وزارتي الداخلية والصحة العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل متظاهرين وإصابة 26 آخرين في الإحتجاجات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد أمس الثلاثاء.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد اعلن أمس إن حكومته ستفتح تحقيقاً في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط بغداد.

من جهته قال عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق، علي البياتي، اليوم في بيان”إن اي تحقيق يدار من قبل القوات الامنية وهي متهمة بالعنف او مقصرة في واجباتها لن يكون ذا نتيجة”.

مبيناً، “أن المسؤول الامني الذي يقع الانتهاك في مساحة مسؤوليته يجب ان يعزل من الوظيفة ويحال الى القضاء والاخير بامكانه ان يستعين بالمؤسسات الامنية وبياناتها وبخبراء امنيين مستقلين من اجل التحقيق”.

وتأتي الاحتجاجات بعد نحو عامين من انطلاقة احتجاجات تشرين في 25 أكتوبر / تشرين الأول 2019 والتي انتهت باستقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وتولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة.

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