بعثة “يونامي” في العراق تصدر بياناً بعد احداث ساحة التحرير

وقالت البعثة في بيان، ان “المساءلة فقط هي التي ستوقف نمط الهجمات المميتة التي تستهدف الناشطين المدنيين والسياسيين، في حين قد يعتقد الجناة أنهم أسكتوا الأصوات، فإنهم قد جعلوها أعلى فحسب”.

واضافت ان “المساءلة هي مفتاح لاستقرار العراق. من حق الشعب العراقي أن يعرف”.

وكشف عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الثلاثاء، عن استشهاد متظاهر على الأقل خلال تظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد.