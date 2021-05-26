بيان صحفي صادر عن اللجنة الاعلامية للجبهة الوطنية المدنية – موج

بيان صحفي

انطلقت اليوم حشود المتظاهرين والناشطين السلميين للتعبير عن رفضهم للوضع السياسي المتردي في حراك الجماهير المنتفضه سلميا معلنة مطالبها الثابتة والحقة في كشف جرائم القتلة التي أودت بحياة الناشطين ومحاسبة الجهات التي تقف وراء كل هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة وإجراء محاكمات علنية عادلة لانصاف المغدورين والمصابين في ظل عجز حكومي غير مبرر وتجاهل لكل المطالب مما يثير الريبة والشكوك حول قدرة السلطات على تحقيق السلم وكبح السلاح المنفلت والمليشيات المستمرة في ايغالها بدماء الابرياء من ابناء شعبنا الكريم .

ومايدعو للأسف الشديد والغضب، وفي مفارقة غير معقولة او مقبولة، استخدام الاجهزة الامنية للعنف المفرط في مواجهة شباب عزل وابرياء مما ادى الى سقوط عدد جديد من الشهداء والجرحى، وهو امر مرفوض ومدان، ويضع السلطة امام مسؤولية استثنائية للتحقيق في تلك الاحداث ومعاقبة الجناة .

اللجنه الاعلاميه للجبهه الوطنيه المدنيه (موج)

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