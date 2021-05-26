(( تعويضات دور الأنبار )) وفلمه الشائك والمكرر ؟!

خالد القره غولي

( كلُّنا ) .. أقصدُ أهلَ الأنبار ومن إبتلى منّا بهذا الخراب منذ الإحتلال الداعشي لمدننا وتحريرها وسرقة وتدمير وتحطيم بيوتنا وجامعاتنا ومدارسنا وشوارعنا وبعثرة ممتلكاتنا .. نحلمُ بمن يُعوضنا لأننا جميعاً تعرضنا إلى خسائر مادية منها كبير ومنها صغير أما الخسائر النفسية والجسدية والعقلية والعلمية والإنسانية والإجتماعية فلها حسابٌ آخر .. فلا يوجدُ حسبما أظنُّ مواطنٌ واحدٌ من مواطني مدن الأنبار كافة إلا ودفعَ ضريبة هذه الفتنة الكبرى .. البعض عاد إلى بيته ليجده تحولَ إلى رُكامٍ على ركام فوق حجارة .. آخرون عادوا إلى بيوتهم ووجدوها ما زالت قائمة لكنها لا تصلح للعيش لإنها تحولت إلى مقابر .. آخرون سُرقت ممتلكاتهم من بيوتهم ووجدوا أثاثهم غير المسروق ممزق أو محطم أو منثور !

ما يثلجُ الصدور وأنا أعلمُ بأهل مدينتي أنَّ معظمهم إكتفى وإقتنع بما قسمه الله له ورجعَ إلى بيته ليعمره أو يُعيد بناء جزءٍ منه كي يسكن فيه بعيداً عن كوابيس النزوح وتأجير الدور والمخيمات .. لكنَّ آلاف الفقراء والعاطلين عن العمل ما زالوا حتى اليوم لايمتلكون داراً أو قدرةً على بناء غرفة واحدة والبعض منهم لا زال مهجر خارج المحافظة وهم ينتظرون التعويض المتأخر التعويض وفلمه الشائك والمكرر ، فالمواطنون إحتاروا بين خراب بيوتهم وآلية وسلسلة المراجعات العجيبة كي يُثبت المواطن أنَّ دارهُ تعرضت للهدم أو التدمير .. صور وأفلام وإثباتات هندسية على الورق ولجان تكشف وأخرى توثق وأخرى تصادق حتى يحصل المواطن على جزء من إستحقاقاته لإعادة إعمار داره .. أما الممتلكات الأخرى كالأثاث فهي في طي النسيان .. من شكَّلَ هذه اللجان وما هي المعايير التي شُكلت على أساسها لا أحد يعلم .. هل سنبقى هكذا ؟! لا أحد يلتفتُ إلى المواطن المسكين وهو ينتظر يداً تمتدُ إليه لتعويضه عمّا لحق به من تخريبٍ لأمنية عمره في بيتٍ إمتلكه أو دارٍ بناها لسنواتٍ طوال .. عمل هذه اللجان الحقيقي وإذا أرادت المحافظة أن يكون عمل هذه اللجان صحيحاً عليها أن توزع المسؤوليات على حسب كل ناحية أو أقل ومن أعضاء قليلين ويتم تخصيص ميزانيات لها وسيولة نقدية وزيادة عمل اللجان العاملة للإسراع بالكشوفات المباشرة وهناك مئات المهندسين والفنيين في بعض معامل ومنشآت ومؤسسات المحافظة من ينتظر تكليفه بهذه المهمة بسبب عدم تكليفهم بأعمال داخل دوائرهم بعد تعرضها للتدمير شبه الكامل .. أما إذا بقينا هكذا ننتظر عمل اللجان المركزية في الأقضية والمحافظة فلن ننجح في تعويض المواطن عن جزءٍ صغير مما فقده جراء هذه الحرب الظالمة .. ولله الأمر

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