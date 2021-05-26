حقوقي كوردي: تصريحات بايك تعطي المبرر لتركيا لاجتياح غربي كوردستان

أكد الناشط الحقوقي الكوردي السوري مصطفى محمد، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات جميل بايك عضو المجلس الرئاسي في منظومة حزب العمال الكوردستاني PKK تعطي المبرر لتركيا كي تجتاح مناطق غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، لافتاً إلى أن تواجد حزب الاتحاد الديمقراطي PYD شكلي، وكل ما يجري على الأرض يكون بإرادة قنديل.

وقال المحامي مصطفى محمد في حديث إن «بايك لم يقل شيئاً غريباً أو جديداً، وكل ما قاله صحيح، وتواجد PKK ليس رمزياً في سوريا، بل هم موجودون على أرض الواقع، وتتخذ كل القرارات بأمرهم كما يريدون، وتواجد PYD شكلي، وكل ما يجري على الأرض يكون بإرادة قنديل».

وكان بايك قد قال في تصريحات لإعلام حزبه مؤخراً، إن الحزب لا زال لديه الآلاف من المسلحين الذين يطلق عليهم تسمية «كريلا» في غربي كوردستان (كوردستان سوريا). كما نفى وجود خلافات بين ‹قسد› وPKK حول تقاسم النفط.

وأضاف محمد، أن «PKK منذ تأسيسه وحتى اليوم لا يقبل وجود غيره، ولا يقبل أن يخرج أحد عن خطه السياسي سواء كفرد أم مجموعات، وعندما انشقت مجموعة عنه عام 1991 بقيادة أحمد شنر تمت تصفيتهم، وكذلك حزب الوفاق الكوردي السوري برئاسة كمال شاهين الذي انشق عن PYD بسبب رفضه لإملاءات قنديل أيضاً تم تصفيتهم وقتلهم على يد مجموعة صقور شاهين، أي صقور مظلوم عبدي، لأن في ذلك الوقت كان اسمه شاهين».

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