رئيس وزراء العراق: سنفتح تحقيقا بأحداث ساحة التحرير.. والحصيلة شهيد و26 مصابا

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه أصدر أوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي.

وقال الكاظمي – في تغريدة على تويتر – “سنفتح تحقيقًا شفافًا حول حقيقة ما حدث في اللحظات الأخيرة من تظاهرة ساحة التحرير”، مضيفًا أن الأمن مسئولية الجميع ويجب أن نتشارك جميعا في حفظه.

ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء “نينا”، أن حصيلة أحداث التظاهرات، التي جرت اليوم في ساحات التحرير والفردوس والنسور في بغداد، بلغت شهيدًا واحدًا و26 جريحًا بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.

وأظهرت الحصيلة وقوع شهيد واحد من أهالي الديوانية وإصابة 9 متظاهرين و17 منتسبًا للقوات الأمنية، راقدين في مستشفيات مدينة الطب والكندي والشيخ زايد لتلقي العلاج

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