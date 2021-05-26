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سائرون: لا خط أحمر أمام تولي الكاظمي لولاية ثانية

أكد النائب عن تحالف ‹سائرون› بدر الزيادي، اليوم الثلاثاء، أن تحالفه لا يوجد لديه خط أحمر أمام تولي رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لولاية ثانية وتشكيل الحكومة المقبلة بعد إجراء الانتخابات.

وأوضح الزيادي ، أن «الكاظمي إن حصل على التوافق السياسي فلا مشكلة لدينا، لأن أي كتلة سياسية لا تستطيع اليوم أن تفرض رئيس وزراء بدون حصول التوافق السياسي».

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مبيناً بأن «الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة تحتاج إلى التصويت داخل مجلس النواب، وهنا بكل تأكيد ستحصل توافقات سياسية بعد الانتخابات».

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