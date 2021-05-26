عبوديتنا لله كرامة وفلاح ولغيره ذل وخسران

كلمة العبودية بين البشر تذكرنا بماسي اسقاطاتها واثارها المدمرة للنفس البشرية. فكم من كان من ذوي البشرة السوداء قد وقعوا ضحيتها من قبل اخوانهم ذوي البشرة البيضاء. في هذه الارض نرى كيف استعبد الجنس الابيض اخيه الاسود دون وجه حق. كان المستعمرون الاوربيون ياخذون مئات الالف من سكان افريقيا للسخرة في الاعمال الشاقة في بلدانهم او في مستعمراتهم للبحث عن الفحم او الذهب او العمل في مزارع المستعمرين. كان هؤلاء العبيد ياخذون مقيدين بالسلاسل ويعملون الاعمال الصعبة نظير لقيمات تقيم اجسامهم. شهدت افريقيا على وجه الخصوص تلك الحملات ولا تزال موانئ افريقية معروفة كزنجبار تشهد تلك الفترة المظلمة من تاريخ البشرية. لقد كانت بداية تحرير العبيد في الغرب ايام الحرب الاهلية الامريكية بين الشمال والجنوب ومن اجل تحييد اهل الجنوب وجذبهم للدفاع عن وحدة الولايات الامريكية. قرر الرئيس الامريكي ابراهام لنكولن اصدار قانون تحرير العبيد في الولايات الجنوبية في ايلول 1862. ان العبودية للسيد الاوربي ذل وخنوع واستسلام لانها عبودية لشخص لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فهو شخص ياكل ويشرب ليعيش في هذه الحياة ويعتريه المرض والالم والجهد والتعب ولا يلبث الا ان يموت مرغما ليترك وراءه بحسرة كل شيء. مع هذا الضعف ويعلم ان مصيره الموت لكنه يستغل غيره ويمتص دم اخيه الانسان ويستغل قواه البدنية دون رحمة.

نشهد الان في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرون عبودية اخرى لا تسمى باسمها. فبعد ان افتضحت الجرائم الكبيرة امام الراي العام العالمي بحق الافاقة من قبل المستعمرون. باتت الشعوب الاوربية لا تتحمل مثل هذه المظالم. ان كان المستعمرون قد اضطروا لالغاء العبودية رسميا لكنهم استخدموا اساليب مبتكرة اكثر وحشية من عبودية القرون الماضية. اذ لا يزال المستعمرون القدامى يهيمنون على مقدرات البشرية ولا يسمحون لاغلب الدول الفقيرة من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجالات تطوير الزراعة والصناعة ولا تزال الوسائل الصحية والتعليمية والاقتصادية بدائية في تلك الدول. لا يسمح لها ان تتقدم خطورة واحدة لتطوير نفسها دون اذن من السادة المستعمرين.

ضمن هذا المفهوم لا تزال الدول الافريقية حتى هذه اللحظة تحت وصاية فرنسا رغم استقلالها المزعوم. فعملتها الوطنية تطبع بباريس وثرواتها كاليورانيوم تسيطر عليها شركات فرنسية. لم يعد للسلطات المحلية الوطنية الافريقية اي سيطرة على تلك الثروات. كما ان تحديد الخيار السياسي واتجاهاته الوطنية والاقليمية والدولية تحت الارادة والادارة الفرنسيية. نرى كذلك ان العبودية في اسوء صورها انتقلت ضد دول منطقتنا العربية. اذ ان املاءات بلدان المستعمرين القدامي والجدد فرنسا بريطانيا امريكا وروسيا اضحت تقيد حركة السلطات الاقليمية العربية. ان هامشها في الاصلاحات محدود جدا ولا يمكنها فعل امور جوهرية بنيوية وطنية. فقد هيمنت الدول الاستعمارية سياسيا واقتصاديا على المغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان ومنعت عليها طريق التنمية. لذلك فانها وبمرور الايام تسير من سيء الى اسوء. كما ان عودة الاستعمار المباشر عادت من جديد الى دول عربية اخرى كالعراق وسوريا وليبيا. اما دول الخليج فكانت ولا تزال البقرة الحلوب لامريكا وبريطانيا. كما ان شركاتها تهيمن على الاقتصاد الوطني.

ان تاريخ البشرية يشهد بهذا العبودية منذ قرون طويلة فتخرج البشرية من مطب وتدخل في مطبات اخرى. فقد خرجت من استعمار مباشر لتقع في استقلال رمزي اسوء من الاستعمار والانتداب. ظلت العبودية تهيمن على البشرية باستثناء فترات قليلة جدا. اذ فرض القران الكريم سياسة التدرج لتحرير العبيد عبر الفدية عن الافطار او اليمين الغموس او النذور الاخرى واطلق رسول الله رسالة حاسمة لتحرير العبيد اثر انتصاره في فتح مكة عندما قال للناس اذهبوا فانتم الطلقاء. وسار على نهجه صحابته الكرام كعمر بن الخطاب عندما اطلق مبدأ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا.

ان كلمة عبد لا يصلح استعمالها بين الناس واذا ما مورست تتحول الى امر ماساوي عنصري. فقد اخرج البعض من ادميتهم ليتحولوا الى طواغيت وجبابرة. ويلغي ادمية البعض الاخر ليذوقوا الذل والهوان دون وجه حق. ان استعمال كلمة عبد اذن لا تصح ولا تصلح الا مع الله الذي لا معبود سواه. لانه هو الذي خلق هذا العبد ومنح له السمع والبصر والعقل والفؤاد ونفخ فيه الروح وسخر له كل وسائل العيش الكريم من هواء وماء وغذاء وفتح له الافاق لاستعمار الارض وعمارتها ورزقه من الطيبات دون حول منه ولا قوة. فهذا الرب السيد المطاع هو الوحيد الذي يستحق العبادة.

ان العبودية الوحيدة التي ينال فيها الانسان عزته وكرامته وحريته واستقلاله هي العبودية لله الواحد القهار. انها عبودية تمنحه السيادة على العالم اجمع. لا تكلف الانسان شيء سوى طاعته لاوامر الله اليسيرة والتي تتعلق بالنفس والقلب والفكر. تلك الاوامر تعود بالنفع في نهاية المطاف عليه وعلى اخوانه البشر. فالله الخالق المصور الكريم الوهاب الرب السيد المطاع من السماوات والارض جعل العبودية له مفتاح السيادة على الارض. العبودية لله تعالى عزة وكرامة وفخر لان من نعبده ليس بحاجة الى اموالنا وثرواتنا وجهدنا. بل هو الذي منحنا اياها ويزيدنا كرامة كلما رضينا بعبوديتنا له. فهو الذي خلقنا وشق لنا السمع والبصر وصورنا في احسن الصور. وكرمنا وسخر لنا ما في السماوات والارض لخدمتنا. فله المن والفضل بنعمه علينا والتي لا تعد ولا تحصى. طلب منا شكره ليعطينا المزيد ويحررنا من عبودية الناس والحجر والمذر. ان اخلاص العبودية له تجعلنا اسياد انفسنا ولا نخاف من بشر مثلنا وكلما تقربنا منه يتقرب منا ويمنحنا كل خير. فعبوديتنا له تعود بالنفع لنا اذ قال تعالى “لئن شكرتم لازيدنكم”.

د. نصيف الجبوري

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