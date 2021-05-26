فرنسا : إقليم كوردستان عامل مهم لاستقرار المنطقة .. صداقتنا وعلاقاتنا الثنائية محط اهتمام

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الثلاثاء ، وفداً فرنسياً ضم كل من رئيسة لجنة الدفاع الوطني والعسكري في البرلمان الفرنسي فرانسواز دوماس وكل من عضوي البرلمان فيليب ماير وغويندال رويلارد وسفير فرنسا لدى العراق برونو أوبيرت والقنصل العام الفرنسي في أربيل أوليفي ديكوتيني.
نيجيرفان بارزاني ابدى خلال اللقاء ، شكر وامتنان شعب كوردستان لفرنسا التي ساندت دائماً وفي الأوقات الصعبة إقليم كوردستان إنسانياً وسياسياً وعسكرياً، معبراً عن الأمل في أن تواصل فرنسا مساندتها ومساعداتها للعراق وإقليم كوردستان، مثنياً على مساعي الرئيس ماكرون ودوره المساعد في حل المشاكل وتحقيق الأمان والاستقرار في العراق.
من جانبه، واضافة إلى التعبير عن الثناء والتقدير لدور البيشمركة وإقليم كوردستان في هزيمة داعش وإيواء عدد كبير من النازحين واللاجئين وفي التعايش بين المكونات، جدد الوفد الفرنسي التأكيد على أن فرنسا تنظر باهتمام وحرص كبيرين إلى صداقتها وعلاقاتها مع إقليم كوردستان وإلى مكانة ودور إقليم كوردستان في استقرار العراق والمنطقة، مشدداً على أنه لا يزال هناك الكثير من العمل المشترك لإنجازه، واصفاً إقليم كوردستان بالعامل المهم لاستقرار المنطقة.
كما جرى خلال الاجتماع التباحث حول أحدث مستجدات الوضع الأمني في العراق وإقليم كوردستان ، وعمليات داعش الإرهابية، ودور القوات الفرنسية والتحالف الدولي في مساعدة ودعم العراق وإقليم كوردستان في مواجهة الإرهاب ، حيث اتفقت رؤى الجانبين على كون داعش لا يزال يشكل خطراً وتهديداً حقيقيين، ولغرض القضاء النهائي عليه، يحتاج العراق وإقليم كوردستان إلى استمرار دعم ومهام التحالف الدولي.
اللقاء شهد ايضاً بحث تعزيز العلاقات وتمتين الشراكة بين إقليم كوردستان والعراق وفرنسا، وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع دول المنطقة والعالم، والانتخابات العراقية القادمة، والحوار من أجل حل مشاكل أربيل – بغداد، وكذلك آلية التعاون بين البيشمركة والجيش العراقي في مناطق المادة 140 الدستورية ، والأوضاع العامة في سوريا ومحاور أخرى ذات اهتمام مشترك للجانبین.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط