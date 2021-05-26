يويفا يعتزم طرد برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس من دوري أبطال أوروبا

كشفت إذاعة “كوبي” الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، يريد طرد أندية ريـال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكان “يويفا” قد أصدر بيانًا رسميًا يوم الثلاثاء، أفاد خلاله أنه تم فتح اجراءات تأديبية لـ ريـال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، بسبب رغبتهم في إتمام مشروع السوبر ليغ.

وبحسب إذاعة “كوبي”، يعتزم “يويفا” طرد ريـال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لفرض غرامة مالية باهظة عليهم.

في مواجهة هذه العقوبة المحتملة، قد تلجأ الفرق الثلاثة إلى المحكمة الرياضية.

وإذا استمرت هذه العقوبة أخيرًا وطردت الفرق الثلاثة، فلن يخسر الليغا مركزي دوري أبطال أوروبا اللذين يمتلكهما ريـال مدريد وبرشلونة، وسيحل محلهما ريال سوسيداد وبيتيس، أصحاب المركزين الخامس والسادس.

ويفيد التقرير أيضًا أن برشلونة سيبقى عند موقفه من السوبرليغ ولن يتراجع، والنادي يعتقد أنه هناك ضرورة لإجراء تغييرات في كرة القدم دون ضغوط أو ترهيب.

وأتم التقرير مؤكدًا أن برشلونة يظل حازمًا في فكرته، تمامًا مثل ريـال مدريد، الذي يتعامل بهدوء في مواجهة هذا الخبر.

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