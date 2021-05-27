البنك المركزي يعلن تحقيق عوائد إضافية في 2021

أعلن البنك المركزي العراقي، أمس الاربعاء، تحقيق عوائد إضافية في الفصل الأول من عام 2021، عازيا السبب لتبني مبدأ الإدارة الذاتية للاستثمارات.

وذكر البنك في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه، أنه “حقق عوائد إضافية في استثماراته خلال الفصل الاول من العام 2021 قياسا بالفصل الرابع من العام الماضي”، مضيفا أن “ذلك جاء نتيجة لتبنيه مبدأ الإدارة الذاتية للاستثمارات ضمن جهوده في اعتماد أفضل الممارسات الدولية في إدارة الاستثمارات التي تتيح مرونة وسيطرة أكبر مستفيدة من منصات التداول الإلكترونية التي يمتلكها هذا البنك، وتدريب كوادر فنية متخصصة للعمل عليها”.

وأكد البنك المركزي أن “العمل وفق الآليات والممارسات اعلاه حقق عوائد إضافية ناتجة عن فارق التفاوض على أسعار الفائدة مع المراسلين بنسبة تجاوزت 1‍% من إجمالي العوائد المتحققة على استثمارات هذا البنك للفصل الاول من العام 2021”.

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