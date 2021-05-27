السفارة الأميركية: على الحكومة اعتقال المتسببين بقتل المتظاهرين

طالبت السفارة الأميركية في بغداد، الحكومة العراقية بإجراء تحقيق عاجل ومعمق بُغية اعتقال ومحاكمة المسؤولين عن التحريض على أعمال العنف، في رد على سقوط ضحايا في التظاهرات الأخيرة في بغداد.

وأعربت السفارة في بيان لها، عن انزعاجها “الشديد جراء التقارير التي تتحدث عن مقتل مدنيين خلال مسيرة يوم الثلاثاء في بغداد”.

وأضافت السفارة في بيانها: “ندعم حق جميع العراقيين في التجمهر والتعبير عن آرائهم بشكل سلمي دون خوف من أعمال عنفٍ أو انتقام”.

وأكدت أنه “يتحتم على الحكومة ان تجري تحقيقاً عاجلاً ومعمقاً بُغية اعتقال ومحاكمة المسؤولين عن التحريض على أعمال العنف والاضطلاع بها”.

وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، تظاهرات حاشدة، دعت اليها شرائح واسعة من المجتمع العراقي، سقط على إثرها قتلى وجرحى في اشتباكات جرت في ساحة التحرير وسط بغداد، تمثلت بإطلاق جهات أمنية النار على المتظاهرين المتواجدين في الساحة.

وتصدر وسم “أنا عراقي من قتلني” منشورات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، كما أن الحملة تضمنت نشر عشرات اللافتات في مداخل مدينة كربلاء وشوارعها الرئيسة تحمل صورة الوزني مكتوباً عليها اسم الحملة “أنا عراقي من قتلني؟”.

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