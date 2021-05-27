الهجرة الاتحادية : عودة “طوعية” لـ 307 نازح من مخيمات في اربيل الى مناطقهم في نينوى

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية ، اليوم الخميس ، عن عودة 307 نازحا من مخيمات النزوح في محور الخازر (٣٧كم شرقي الموصل) طوعيا الى مناطق سكناها الاصلية المحررة من قبضة داعش في مناطق محافظة نينوى.

بيان للوزارة ، نسخة منه ، نقل عن ذلك مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ، قوله ” تم أعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو ( 60 ) اسرة وبواقع ( 307 ) نازحا من مخيمات محور الخازر في محافظة اربيل باقليم كوردستان الى مناطقهم الاصلية في ( حي الميثاق , حي القدس , بادوش , النهروان , زمار , الحضر , حي الزهراء , الانصار , وادي حجر ، الشرقاط , العبور , الهرمات , تل عفر , الاربجية , باب لكش , تل الرمان , المأمون , الإصلاح الزراعي , قرية البوير , قرية ام حجرة , القدس والحميدات ) التابعة الى محافظة نينوى “. بيان للوزارة ، نسخة منه ، نقل عن ذلك مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ، قوله ” تم أعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو ( 60 ) اسرة وبواقع ( 307 ) نازحا من مخيمات محور الخازر في محافظة اربيل باقليم كوردستان الى مناطقهم الاصلية في ( حي الميثاق , حي القدس , بادوش , النهروان , زمار , الحضر , حي الزهراء , الانصار , وادي حجر ، الشرقاط , العبور , الهرمات , تل عفر , الاربجية , باب لكش , تل الرمان , المأمون , الإصلاح الزراعي , قرية البوير , قرية ام حجرة , القدس والحميدات ) التابعة الى محافظة نينوى “.