بعد توقف دام اكثـر من عام..حقل شرق بغداد يستأنف نشاطه في ضخ النفط الخام

بجهود ذاتية وهمة عالية عاودت شعلة حقل شرق بغداد توهجها ايذاناً باستئناف الانتاج بعد توقفها لمدة عام. جاء ذلك بتوجيه ومتابعة معاون مدير عام شركة نفط الوسط رئيس مجلس الادارة المهندس قدوري عبد سليم.

أكد معاون المدير العام لشؤون الجهد الوطني ان عمليات الصيانة والادامة لخط الانتاج الاول في حقل شرقي بغداد كانت متواصلة وتجري بشكل دوري طيلة مدة التوقف الذي فرضته سياسة منظمة الأوبك في خفض الانتاج للدول المصدرة للنفط ومن بينها العراق نتيجة تداعيات جائحة كورونا في العالم. واشار مدير قسم الانتاج بهيئة العمليات الى ان ” استئناف انتاج النفط من حقل شرقي بغداد جاء خلال وقت قياسي وبجهود دؤوبة لمنتسبي هيئات العمليات والهندسية والحقول وبإسناد ودعم من قبل هيئة الخدمات والمواد مبيناً ان الايام القادمة ستشهد تسارع وتطوراً في وتائر العمل وصولاً الى تحقيق معدل الانتاج ما قبل التوقف وبما يسهم في رفد وإسناد وتعظيم الموارد لدفع عجلة الاقتصاد الوطني “.

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