بينهم ضابط .. مقتل وإصابة 4 من الشرطة الاتحادية بانفجار ناسفة في داقوق

أسفر انفجار عبوة ناسفة، اليوم الخميس، عن مقتل ضابط وإصابة 3 عناصر من الشرطة الاتحادية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›.

وقال قائممقام قضاء داقوق لويس خضر: «انفجرت عبوة ناسفة، اليوم، على عجلة تابعة للشرطة الاتحادية في منطقة دولي جاي ضمن حدود قضاء داقوق».

وأوضح أن «الانفجار أسفر عن مقتل ضابط وإصابة 3 عناصر من الشرطة الاتحادية».

لافتا الى ان “العبوة انفجرت في الوقت الذي كانت هذه القوة تبحث عن مخلفات داعش في هذه المنطقة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط