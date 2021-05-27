خبير: رفع الحصانة عن النواب المتهمين بجرائم مشهودة لا يخالف الدستور

المحكمة الاتحادية تحسم السجال بشأن مفهوم الكتلة الكبرى

خبير: رفع الحصانة عن المتهمين بجرائم مشهودة لا يخالف الدستور

رأى الخبير القانوني طارق حرب , ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن رفع الحصانة عن النواب المتهمين بجرائم مشهودة لا يخالف الدستور.

وقال حرب في بيان امس ان (المحكمة العليا في تفسيرها للحصانة البرلمانية بلغت الكمال الدستوري او شارفت ووصلت التمام القانوني او قاربت من ذلك , وان قراراتها جاءات وفق الصلاحية المقررة بموجب احكام الماده 93 من الدستور سواء بحكم او تفسير ,وكان حكمها تفسيراً للمادة 63 من الدستور التي نصت على انه لا يجوز القاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية وبموافقة الاعضاء بالاغلبيهً المطلقة على رفع الحصانة عنه او اذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية, ما يعني ذلك انه حصانة مطلقه وانما حصانة ضد اجراء قانوني واحد هو القاء القبض فقط).

جناية مشهودة

واضاف انه (اذا كانت الجناية مشهودة, فيجوز القاء القبض على النائب كون هذه حالة واضحة, وهي مشاهدة النائب حال ارتكابة الجناية او عقب ارتكابها او اذا تبع المجنى عليه اثر وقوعها, وفي جميع الحالات التي حددتها الماده اولا من قانون الاصول الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .

وتابع ان (الجناية غير المشهوده التي يتمتع النائب بحصانة عنها هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بأكثر من خمس سنوات سجن , مثل جرائم القتل العمد والرشا والاختلاس والارهاب وتزوير المحررات الرسمية وغيرها ,فهذه الجرائم التي يتهم بها النائب لا يجوز القاء القبض عليه فيها الا بعد تصويت وموافقة اغلبية الاعضاء اي موافقة 165 نائبا فأكثر, او موافقة رئيس البرلمان اثناء العطلة التشريعية).

مضيفا (اما جرائم الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالحبس خمس سنوات فأقل او الغرام, فأنها لا تحتاج الى اتخاذ الاجراءات القانونية فيها ضد النائب لموافقة او تصويت من مجلس النواب, ومن هذه الجرائم الفساد المالي والاداري الواردة في المواد 331 و341 وجرائم القذف والسب والنصب والاحتيال واصدار صك بدون رصيد وغيرها).

وقررت المحكمة العدول عن قرارات استحصال موافقة البرلمان في جميع الجرائم التي يُتهم بها النواب, سواءً كانت جنايات او جنح اومخالفات. وقال بيان للمحكمة تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة قررت اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط ,هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة وعدا ذلك فانه ,لاحصانة للنواب وبالامكان اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال إتهام أي منهم بجناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة).

عدد فعلي

واضاف ان (المحكمة فسرت مفهوم الأغلبية المطلقة اينما يرد في الدستور ,هو أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب, أما المقصود بالأغلبية البسيطة هو أكثر من نصف عدد النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب الانعقاد).

ولفت الى انه (وبهذا القرار تستطيع المحاكم حسم دعاوى الفــــساد بشكل أسرع من السابق لأن معظم جرائم الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح وكان حسمها يتــــــوقف على رفع الحصانة عن المتهم بها إن كان نائبا). الى ذلك, اقام المعهد القضائي محاضرة عن القضاء والقانون الدستوري لطلاب المرحلتين الاولى والثانية.

وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى امس أن (المحاضرة التي اقيمت في المعهد القضائي لطلاب المرحلتين , حاضر فيها استاذ مادة القانون الدستوري أمين عاطف صليبا), وأضاف أن (صليبا اطلع في جولة ميدانية على أروقة وقاعات المعهد , وابدى إعجابه بالنظام القضائي في العراق). بدورها ,قدمت مدير عام المعهد فاتن محسن هادي ( درع المعهد لصليبا ,تثمينا لحضوره واغناء ثقافة طلاب المعهد بموضوع المحاضرة).

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