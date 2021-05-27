مدير الموانئ العراقية يتحدث عن آخر تطورات ’الفاو’: إيراداتنا نحو 50 مليار شهرياً

وقال مدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية فرحان محسن غاضب في في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “ناس”، (27 أيار 2021)، إن “هناك مشاريع قديمة في ميناء الفاو تمَّ التوقيع عليها ضمن موازنة 2019 كدعم مالي، وهذه المشاريع وصلت الى مراحل متقدمة على الرغم من جائحة كورونا وهي مشروع الطريق الداخلي او الطرق الدخلية (الاكسزرود) ومشروع (اليارد) وهو حوض (التنل) الذي يتم بناء الكتل الكونكريتية التي سوف تدخل في انشاء الحوض المغمور تحت قناة خور الزبير أحد المشاريع الجديدة و بالوقت نفسه السداد الصخرية”، مبيناً أن “ميناء الفاو يبنى أو ينشأ في منطقة بحرية وبالتالي حينما تريد ان تنشئ رصيفاً أو ساحة يجب أن تحدد هذه المنطقة بسداد صخرية حتى يتم ملؤها بالرمال أو السبّيس إلى أن تصبح ساحة”.

وأضاف أن “العمل جارٍ في المشاريع الجديدة التي تمَّ توقيعها في نهاية العام الماضي بعد 10 أيام من التوقيع حيث يتضمن المشروع الأول بناء 5 أرصفة بطول 1750متراً بواقع 350 متراً للرصيف الوحد، أما المشروع الثاني هو ساحة مناولة وخزن للحاويات بالطول نفسه وبعرض 500 متر، والمشروع الثالث هو الطريق الدولي الاستراتيجي الذي سوف يربط ميناء الفاو مع مدينة أم القصر أو مع الطريق السريع الواصل إلى مدينة أم قصر بطول 63 كيلومتراًعبر قناة المغمورة، التي هي عبارة عن (تنل) مغمول ينفذ بطريقة حديثة وأجزاء يتم صبها كونكريتياً خارج الموقع ومن ثم تنقل إلى الموقع بعد رصف الوحدة بالأخرى حتى ينتج النفق المغمور”.

وتابع ان “المشروع الرابع هو إنشاء القناة الملاحية بطول 25 كيلومتراً ، جزء منها داخل الميناء وجزء خارج الميناء وبرفع كميات بحدود الـ110 ملايين متر مكعب من الغريَن”.

وأكد غاضب أن “عمق ميناء الفاو استقر على 19.8متراً للقناة الملاحية، حيث تحفر القناة حوض الرسوب الذي هو المكان الذي ترسو عليه الباخرة إلى 22 متراً ويرصف بالحجر إلى 19.8 متراً أو 20 متراً حتى يكون مهيَّأً بدون أي غرين لرسو الباخرة على مكان مؤمن بالصخور تماماً”.

وبيَّن مدير الموانئ العراقية أن “أكبر سفينة حاويات بالعالم رست قبل أكثر من 6 الى 7 اشهر وعبرت قناة السويس،عمقها 17.5متراً، وبالتالي عمق ميناء الفاو 19.8متراً ممكن ان يستقبل كبريات سفن العالم للحاويات”، مشيراً إلى أن “الميناء لم ينشأ او يخطط له لاستقبال سفن الحاويات فقط، فهناك ارصفة نفطية وارصفة للغاز وارصفة (للباوك) التي هي الحمولات السائبة، وان كل انواع هذه السفن هي ذات غواطس عالية واحجام كبيرة”.

وبين غاضب ان “الميناء إذا ما صمم حسب (الماستر بلان) الذي صممته شركة تكنتال الايطالية مع دراسة الجدوى، سوف تكون مدينة صناعية ومدينة سياحية ومدينة تجارية ومركز تبادل لسوق حرة ومطار للشحن الجوي ومعمل بتروكيمياويات ومحطة كهرباء عملاقة ومحطة للماء الحلو”.

ولفت غاضب الى أن “هناك ألف عامل يعملون حالياً في المشاريع الصغيرة بالميناء، وبحدود 800 الى 1000 شاحنة، وكل شاحنة فيها اثنان من العاملين (السائق والمعاون)، وبالتالي سوف تكون بحدود 3000 عامل حالياً من غير الذين يعملون على المعدات وملاكات شركة دايو الذين يبلغ عددهم نحو 300 عامل”، موضحاً أن “نظام العمل تديره شركة دايو المستمرة بالعمل ليلاً ونهاراً وخاصة في موقع التنل”.

حقيقة ما حدث بخور الزبير قبل ايام

واكد غاضب ان “ما حصل في خور الزبير هو تعطل محركات إحدى الناقلات الخارجة من ميناء الخور في القناة الملاحية”، لافتاً إلى أنه “قبل وصول هذه الناقلة الى الجانب الكويتي بفعل تيارات تدخلت ساحباتنا سريعاً بعد طلب المساعدة منها وتم اقتياد الناقلة الى مكان آمن”.

ولفت مدير الموانئ العراقية أن “زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاولى للموانئ خصص قوة لحماية الموانئ والتي هي جزء من قيادة القوة البحرية”، موضحاً أن “جزءاّ من القوات الموجودة لدى قيادة القوى البحرية تولت الحماية الخارجية، اما الحماية الداخلية فيتم الاعتماد على الشركات الامنية للقطاع التشغيلي”.

وتابع ان “هناك قسماً كاملاً يسمى بـ ISBS الذي هو عبارة عن افراد من المدونة يشرفون عن الأمن المينائي”، مشيراً الى أن “شركتنا لم تكتفِ بهذا الحد من السيطرة على تأمين الموانئ، بل لجأنا الى شركة ذات خبرات عالية و تتضمن عدداً من الخبراء الالمان لإدارة ملف الامن المينائي ورفع المستوى الأمني للموانئ عالمياً للوصول بمستويات تكون مقبولة”.

إيرادات الموارد العراقية

وكشف مدير الموانئ العراقية أن “معدل الإيرادات من الموانئ تصل بحدود الـ50 مليار دينار شهرياً”، موضحاً أن “هذا المبلغ قابل للارتفاع”.

وأشار إلى “الاستمرار في تعزيز الإيرادات من خلال ضغط النفقات”، لافتاً إلى أن “هناك اجراءات نلجأ لها بين الحين والآخر لزيادة السيطرة الكاملة من خلال تحديث لتعرفة العوائد والاجور وجعلناها تصب في مصلحة الشركة قبل اي جهة اخرى”.

وبين أن “ذلك انعكس ايجاباً ورفع نسب الإيرادات من 5 إلى 7 مليارات دينار عراقي”، مشيراً الى أن “هناك اجراءات وقائية بالعمل المينائي، وتم وضع خطة لها والعمل عليها والتي رفعت الايرادات في ساعة واحدة الى 300 مليون دينار لشهر”.