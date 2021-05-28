اخبار اتحاد اكاديميات للكرة

الكابتن غانم عريبي ينفي ماتنقلته مواقع التواصل الاجتماعي و وسائل الإعلام حول انضمامه إلى كتلة المعارضة ضد كتلة الاصلاح

نفى الكابتن غانم عريبي ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول انضمامه الى كتلة المعارضة المنافسة الى كتلة الاصلاح التي يقودها الكابتن عدنان درجال وبين عريبي في تغريدة على موقعه الشخصي عبر الفيس بوك انه ومنذ تسميته برفقة صباح عبد وباسل كوركيس في لجنة الاصلاح مع الحق ويقف ضد شخصنة الامور متمنيا التوفيق لجميع الرياضيين في خدمة الرياضة العراقية

و يحضى نقيب الرياضيين الكابتن غانم عريبي نجم المنتخب العراقي المشارك في مونديال المكسيك ١٩٨٦ باحترام الجميع لما يمتلكه من سمعة طيبة ومحترمة في الوسط الرياضي وخارجه

قيس عبد المحسن