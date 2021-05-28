القوات العراقية تعثر على ’طائرة مسيرة قاصفة’ و’ملابس عليها آثار دماء’

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، تفاصيل عمليات أمنية جديدة في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان إن “قطعات اللواء 20 التابع للفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية عثرت على وكر وأفرشة وهاون 60 ملم وبندقية وملابس عليها آثار دماء، وفقاً لمعلومات دقيقة وعمل ميداني للمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك”.

وأضاف البيان، أنّ “قطعات الفوج الثاني مغاوير الفرقة 8 تمكنت من العثور على وكر وعبوة ناسفة تم التفجير دون حادث يذكر، فيما تمكنت قوة من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية أيضاً من العثور على وكر وقاذفة ورمانة يدوية وعتاد بندقية وعبوة ناسفة وطائرة مسيرة قاصفة”.

كما أشار البيان، إلى أنّ “فصائل الطوارئ تمكنت من العثور على وكر وحزام ناسف، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً”.