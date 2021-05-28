المالية توقع عقد نظام الأتمتة الكمركية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

وقع وزير المالية علي عبد الامير علاوي ،الخميس، في بغداد وثيقة اتتمة وتحديث نظام الهيئة العامة للجمارك مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية.

وقالت الوزارة في بيان ان ” وزير المالية وقع وثيقة اتتمة وتحديث نظام الهيئة العامة للجمارك مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية”، مؤكدا ان” بلدنا بحاجة الى تحسين معايير الادارة العامة في جميع دوائر الدولة وان وزارة المالية ملتزمة بتقديم افضل الممارسات الدولية في جميع وحداتها ونحن ننفذ برنامجا مهما مع الأمم المتحدة للأرتقاء بأنظمة الأدارة المالية”.

واضاف علاوي ان “هذه الخطوة هي واحدة من بين العديد من الخطوات في مشوار الاصلاح والتطوير التي لابد من تنفيذها”.

وشدد علاوي على ان “الوزارة عازمة على تطبيق نظام البيانات الكمركية الالكتروني (الاسيكودا) في الهيئة العامة للجمارك والذي قدم مجانا بثمرة جهود اجتماعات ولقاءات مستمرة مع مؤتمر الامم المتحدة”، كما اثمرت الجهود بتبني فريق من خبراء الامم المتحدة عملية تنصيب النظام وتدريب كوادر هيئة الجمارك والمعتمد في أكثر من ٨٠ دولة للإسهام بتبسيط الاجراءات الكمركية”.

واوضح الوزير ان هذا الاجراء سيساهم في تطوير دوائر الجمارك وتحسين اداءها، والذي يحقق بدوره إدارة فعالة فضلا عن تحقيق الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد وفق مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد”.

ووبين الوزير ان” الوزارة تسعى لتحويل دوائر الجمارك الى مصادر مهمة لدعم خزينة الدولة بعد ايرادات النفط، وسيعمل هذا النظام على توثيق المعلومات الجمركية وتبادلها بين الدول ومكافحة التهريب الجمركي بالإضافة الى توحيد الوثائق والبيانات بين مؤسسات الدولة”.

واكد علاوي ان” وزارة المالية تسعى الى تحقيق اهداف الورقة البيضاء من خلال الشروع في برنامج إصلاح جذري لمعالجة العجز في الموازنة لتوفير المساحتين الزمنية والمالية لتطبيق الخطط الإصلاحية لوضع الاقتصاد والموازنة على مسار مستدام يمكن للعراق بعده أن يقرر ويختار الاتجاه الاقتصادي بشكل نهائي. وبهذا تحتاج الإصلاحات الفورية والإصلاحات على المدى المتوسط بين 3 إلى 5 أعوام لتطبيقها،وتحظى الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي بالدعم من المجتمع الدولي لما فيه عملية اصلاحية ونهوض بالواقع الاقتصادي”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط