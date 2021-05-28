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(بالفيديو) لحظة وقوع حادث سير مروع في احد شوارع اربيل .. ادى لوفاة شخص واصابة آخر

الحادث وقع ليلة 24 من مايو/أيار الجاري في شارع 20 متري بحي هفالان شمال العاصمة اربيل ، حيث صدم عجلة ، دراجة نارية .

الحادث أدى الى وفاة سائق الدراجة واصابة الشخص الذي كان برفقته بجروح بليغة ، وفق المتحدث باسم مديرية مرور العاصمة  .

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