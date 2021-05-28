(بالفيديو) لحظة وقوع حادث سير مروع في احد شوارع اربيل .. ادى لوفاة شخص واصابة آخر

الحادث وقع ليلة 24 من مايو/أيار الجاري في شارع 20 متري بحي هفالان شمال العاصمة اربيل ، حيث صدم عجلة ، دراجة نارية .

الحادث أدى الى وفاة سائق الدراجة واصابة الشخص الذي كان برفقته بجروح بليغة ، وفق المتحدث باسم مديرية مرور العاصمة . نائب كوردستاني : ملتزمون باتفاق الموازنة .. ننتظر التفاهم على الصيغة الفنية للات نائبة : اربيل سلمت بغداد كل بيانات الموظفين والنفط والإيرادات والمنافذ مصدر: قاسم مصلح ما يزال قيد الاعتقال .. سجلت له اعترافات خطيرة تواجد مسلحي PKK يُعرّض 11 قرية في مناطق بشمال دهوك الى القصف التركي رئيس مجلسها : التعريب في كركوك مستمر كما كان في عهد البعث

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط