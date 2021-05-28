حقوق الإنسان غير راضية على وزارة التربية بعد تحديد موعد الامتحانات

وقال الغراوي في بيان،، إن “أغلب المراحل الدراسية لم تكمل مناهجها لغاية الان بسبب الدوام الالكتروني ومخاطر جائحة كورونا وبالتالي كان على وزارة التربية التريث في تحديد مواعيد الامتحانات لحين اكمال المنهاج المقرر”.

واضاف ان “الاف المناشدات من الطلبة وعوائلهم تدعو وزارة التربية لاعادة النظر في مواعيد الامتحانات”.



وطالب الغراوي، وزارة التربية “بمراجعة قرارها الخاص بتحديد مواعيد الامتحانات مراعاة للجانب العلمي والانساني والصحي للطلبة وان يكون موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي في نهاية الشهر السادس وامتحانات الصف الثالث في نهاية الشهر السابع وامتحانات السادس الاعدادي في نهاية الشهر الثامن مع تقليص المناهج واعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية لكافة المراحل غير المنتهية”