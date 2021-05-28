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دعوات لتاسيس اول وكالة فضاء عربية على غرار وكالة ناسا مقرها الامارات

القاهرة بيان صحفى

وجهت منظمة العدل والتنمية للدراسات دعوات لدولة الامارات وكافة الدول العربية بانشاء وتاسيس اول وكالة فضاء ربية على غرار وكالة ناسا الفضائية يكون مقرها الامارات بمساهمات من كافة الدول العربية

وقال المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان تاسيس اول وكالة فضاء عربية سيؤدى لتغيير منطقة الشرق الاوسط فى مجال علوم الفلك على ان ان تساهم كافة الدول العربية وعلى راسها الامارات والسعودية والكويت ومصر و سلطنة عمان و بقية الدول العربية بتمويل تلك الوكالة وتمويل البحوث العلمية واطلاق البعثات الفضائية

ودعا الباحث الامارات بتاسيس اول جامعة متخصصة فى مجال الفيزياء الفلكية بدبى فى ظل الريادة التى حققتها الامارات فى مجال علوم الفضاء واهتمام الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد بتطوير مجالات البحث العلمى فى مجال علوم الفضاء لتكون جامعة لكافة الباحثين العرب ونواة لتاسيس وكالة الفضاء العربية المرتقبة

واضاف ان تاسيس وكالة فضاء عربية تتسق مع رؤية الامير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى بتطوير وتحديث منطقة الشرق الاوسط ورؤية شيوخ الدولة الاماراتية بتطوير مجالات البحث بالعلوم الفلكية

وقد دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي من خلال مشروع إرسال أول مسبار عربي إلى كوكب المريخ وهو مسبار الامل

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