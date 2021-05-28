رئيس مجلس القضاء الاعلى يحضر اجتماع السلطات الثلاث

بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٧ حضر السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اجتماع السلطات الثلاث الذي دعى اليه فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بحضور السادة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي واكد المجتمعون على ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حصراً، من أجل إعلاء سيادة القانون ومبدأ المواطنة في دولة حامية لشعبها وضامنة لحقوق جميع المواطنين بلا تمييز.

وأكّد المجتمعون على إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول القادم والتي تحظى بأهمية بالغة كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح.

كما نقل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى طلبات ممثلي المتظاهرين الذين التقى بهم ممثل مجلس القضاء الاعلى مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/٢٥.

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