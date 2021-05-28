ريال مدريد يستبعد كونتي ويستقر على أليغري لخلافة زيدان

كثف نادي ريـال مدريد الإسباني من مفاوضاته مع ماسيمليانو أليغري، مدرب يوفنتوس السابق، ليتولى مهمة تدريب الفريق خلفًا لـ زين الدين زيدان.

زيدان اتخذ قرارًا بترك منصبه بالفعل وأخبر لاعبي الفريق، وسيجتمع مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز للإعلان عن الرحيل رسميًا عن ريـال مدريد خلال الساعات المقبلة.

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية أن أليغري هو المختار من قبل ريـال مدريد، وكثف النادي مفاوضاته لحسم التعاقد معه.

يأتي ذلك في ظل وجود مفاوضات جادة أيضًا من جانب يوفنتوس، الذي يسعى لضم أليغري لتدريب الفريق من جديد وخلافة أندريا بيرلو.

وأشارت شبكة “سكاي إيطاليا” إلى أن يوفنتوس يفاضل بين استمرارية بيرلو أو التعاقد مع أليغري، ولم يتفاوض مع مدرب آخر.

وأفادت “آس” أن أليغري يؤجل في مفاوضاته مع الفرق الإيطالية، وعلى رأسهم يوفنتوس، مترقبًا الموقف في ريـال مدريد.

وكان أليغري هو الخيار الأول لريال مدريد في جميع الأوقات، قبل أن يترك زيدان مقاعد البدلاء.

أراد ريـال مدريد احترام زيدان حتى اللحظة الأخيرة، ولم يقم بإجراء اتصالات حتى قال المدرب الفرنسي كلمته.

وأكدت “آس” أيضًا أن ريـال مدريد استبعد التفاوض مع أنطونيو كونتي، الذي فسخ تعاقده مع إنتر ميلان في وقت سابق يوم الأربعاء.

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