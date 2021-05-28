لابورتا: قدمنا عرضًا لـ ميسي في حدود إمكانيات برشلونة

كشف الإسباني خوان لابورتا، رئيس مجلس إدارة برشلونة، آخر تطورات تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم هجوم النادي الكتالوني.

ميسي عقده ينتهي مع برشلونة، نهاية الشهر القادم، والنجم الأرجنتيني، لم يُعلن حتى الآن موافقته على التجديد.

وقال لابورتا في تصريحات نشرتها صحيفة “آس” الإسبانية: “تجديد عقد ميسي يسير على ما يرام، لكن القضية لم تنته بعد، كلنا نواصل العمل لمحاولة تقديم اقتراح ضمن إمكانيات النادي حتى يستمر ميسي في برشلونة”.

وأضاف: “الخسارة ستكون لها عواقب وسنسعى لتحسين الفريق، في الأسبوع المقبل سنعلن عن التعاقدات مع الفريق الأول وسوف ترون نتيجة العمل الذي نقوم به”.

وأنهى: “لقد قدمنا عرضًا لـ ميسي في حدود إمكانيات برشلونة، بالتأكيد ليو يستحق المزيد، أعتقد أنه يقدر جهودنا كثيرًا ويجب تقديره، إنه متحمس للمشروع، ونحن نصنع فريقًا لديه إمكانيات للفوز بكل شيء”.

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