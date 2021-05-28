نائب كوردستاني : ملتزمون باتفاق الموازنة .. ننتظر التفاهم على الصيغة الفنية للاتفاق

أكد نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان كوردستان ، اليوم الجمعة ، أن الإقليم ما يزال متعهدا بالتزاماته بتسليم النفط إلى بغداد.

هيفيدار أحمد ،قال إن “حكومة الإقليم لن تتراجع عن تعهدها بتسليم النفط وهي بانتظار التفاهم على الصيغة الفنية النهائية لاتفاق الموازنة، لتقوم بعدها بتسليم الحصة المتفق عليها من النفط”.

مضيفاً ” لا يوجد أي تراجع بسبب صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية، والإقليم متمسك بتنفيذ اتفاق الموازنة، وننتظر من الحكومة الاتحادية أن تفي بالتزاماتها أيضاً”.

ومن المقرر أن يزور وفد من حكومة إقليم كردستان بغداد، السبت أو الأحد المقبل ، للتفاهم على تنفيذ اتفاق الموازنة ، الذي ينص على تسليم حكومة الإقليم لكمية من النفط مقابل إرسال بغداد لرواتب موظفي الإقليم.

وكان نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي أكد ، يوم الثلاثاء، أن حكومة إقليم كوردستان لم تتلق ديناراً واحداً من الحكومة الاتحادية منذ إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، متهماً بغداد بعدم الإيفاء بما عليها من التزامات، رغم تأكيد أربيل التزامها بالقانون.

وقال هيمن هورامي في مؤتمر صحفي عقده بأربيل، إن «الحكومة العراقية لم تلتزم بتطبيق قانون الموازنة… ولم ترسل المستحقات المالية إلى الإقليم».

وأضاف هورامي، أن إقليم كوردستان لم يتلق مستحقاته المالية للشهر الثاني عشر في عامي 2020 و2021، مردفاً «الحكومة العراقية لم ترسل ديناراً واحداً» منذ إقرار موازنة 2021.

وكانت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي اخلاص الدليمي أكدت ، اليوم الجمعة، أن حكومة إقليم كوردستان سلمت جميع البيانات الخاصة بأعداد الموظفين والنفط والإيرادات والمنافذ الى الحكومة الاتحادية.

وأوضحت الدليمي ، أن ” تنفيذ قانون الموازنة المالية الاتحادية تأخر بسبب وجود بعض المشاكل ، وأن الحكومة الاتحادية طعنت ببعض فقرات القانون ” ، مردفة ” كان من المفروض ان يتم تنفيذ القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية”.

الدليمي أضافت ، بالقول أن “إقليم كوردستان سلّم جميع البيانات المطلوبة الى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وديوان الرقابة الاتحادي” ، مبينة أن “فقرات القانون المتعلقة بالإقليم لا تنفذ إلا بإشراف وتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية ، وأن البيانات التي سلمها الإقليم تتعلق بالنفط والموظفين ، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تبادر الى تحديد طريقة أو آلية لدفع أقيام النفط”.

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل كشف ، الأربعاء ، أن «وفداً حكومياً سيزور العاصمة العراقية بغداد السبت أو الأحد من الأسبوع المقبل”.

وتابع عادل «لا نسعى للدخول في أي صراعات سياسية ونحن نعمل من أجل توفير رواتب موظفي الإقليم بأسرع وقت ممكن وتسديها في وقتها».

وكان نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني قد أكد يوم الاثنين أن المحادثات الفنية بين أربيل وبغداد لم تتوقف ولا تزال متواصلة، وأشار إلى أن وفداً حكومياً سيتوجه إلى بغداد قريباً لبحث تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.

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