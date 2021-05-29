ايران وحزب الله يصفان انتخابات الرئاسة السورية بـ”الناجحة” ويهنئان الأسد

هنأ الرئيس الإيراني ، حسن روحاني، نظيره السوري، بشار الأسد، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي سمحت له بشغل ولاية رابعة ليواصل حكمه في سوريا المستمر منذ العام 2000.

وأفاد مكتب روحاني، يوم الجمعة، بأنه بعث برقية تهنئة إلى الأسد هنأه فيها بإجراء الانتخابات “الناجحة” وإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وأضاف روحاني: ” أرجو أن نشهر توثيق الشراكة الثنائية بين البلدين الشقيقين في مرحلة جديدة من الحياة السياسية السورية”.

من جانبه ، أعلنت ميليشيا “حزب الله” اللبناني، الجمعة ، أنه يتقدم “بأحر التهاني وأصدق التبريكات” للرئيس السوري بشار ‏الأسد إثر إعادة انتخابه رئيسا للبلاد لولاية دستورية جديدة.

وأعلن رئيس النظام السوري ، الخميس ، فوزه بولاية رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات ، وقال رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ ان الاسد حاز على 95.1% من الأصوات.

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