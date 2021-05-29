بغداد: السفارة الأمريكية تختبر منظومة C-RAM للدفاع الجوي

اختبرت السفارة الأمريكية لدى بغداد، اليوم السبت، منظومة C-RAM للدفاع الجوي وأطلقت رشقات في سماء العاصمة، بعد تصاعد التوتر الأمني بين الميليشيات الولائية وواشنطن.

وقالت مصادر أمنية، إن السفارة الأمريكية قامت بتفعيل منظومة C-RAM للدفاع الجوي، حيث رافقها إطلاق صافرات الإنذار في مبنى السفارة ببغداد.

وأكدت أن منظومة C-RAM أطلقت رشقات في سماء بغداد بهدف تجربة عمل المنظومة وقدرتها في التصدي للصواريخ وقذائف الهاون.

والمنظومة الأمريكية C-RAM هي منظومة تعتمد على رشاش دوار سداسي السبطانة نوع M-61 عيار 20 ملم، ويبلغ مداه الفعال 3500 متر.

وتم تصميم هذه المنظومة للتعامل مع الصواريخ وقذائف الهاون، ورشاشها قادر على إطلاق 4500 رصاصة بالدقيقة الواحدة.

ويدعم المنظومة مجموعة رادارات ومستشعرات لكشف الصواريخ وقذاف الهاون في الجو وتحديد مسار اتجاهها ومواقع انطلاقها وسقوطها، وذلك وفقاً لخوارزميات معقدة ومتطورة جداً. وتتشظى رصاصات المنظومة في الجو لتدمر الأهداف المعادية.

ومنظومة C-RAM هي النسخة البرية من منظومة Phalanx CIWS البحرية التي تستخدمها السفن الأمريكية كخط دفاع أخير للسفن ضد الصواريخ من نوع بحر – بحر و أرض – بحر.

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