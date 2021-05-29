بناءً على اعترافات قاسم مصلح ..اعتقال فرقة الاغتيالات التي قتلت إيهاب الوزني وفاهم الطائي

كشف مصدر أمني في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، عن اعتقال كامل أعضاء فرقة الاغتيالات التي قتلت النشطاء في محافظة كربلاء (إيهاب الوزني، فاهم الطائي) بناءً على اعترافات القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي قاسم مصلح، المعتقل بتهمة الإرهاب.

وأوضح المصدر ، أن «أعضاء تلك الفرقة ينتمون إلى ميليشيا (لواء الطفوف) وقد اعترف أعضاء فرقة الاغتيالات بأنهم تلقوا أوامر الاغتيال من (قاسم مصلح) بشكل مباشر».

مبيناً بأن «أحد أعضاء فرقة الاغتيالات اعترف بأنه كان يملك خيمة داخل ساحة اعتصام المتظاهرين في محافظة كربلاء وقد كان يستخدمها للتجسس عليهم ورصد تحركاتهم وجمع المعلومات عنهم».

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