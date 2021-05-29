تنتشر بسرعة عبر الهواء… سلالة جديدة من «كورونا» تظهر في فيتنام …

عبارة عن مزيج من النسختين الهندية والبريطانية

عمال في قطاع الصحة يقفون أمام مبنى مخصص لعزل حالات «كورونا» في هانوي (رويترز)

قال وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونغ اليوم (السبت) إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي مزيج من سلالة «كوفيد – 19» الهندية والبريطانية، وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

وبعد نجاح احتواء فيروس «كورونا»، معظم العام الماضي، تتصدي فيتنام حالياً لتفشٍّ ينتشر بسرعة أكبر، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وأصيب نحو 3600 شخص بـ«كورونا» في 31 من بين 63 من مدن وأقاليم فيتنام، منذ أواخر أبريل (نيسان)، فيما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.

وقال لونغ: «بعد إجراء التسلسل الجيني على مرضى تم اكتشافهم حديثاً اكتشفنا سلالة جديدة، وهي مزيج من الهند والمملكة المتحدة».

ونقلت صحيفة «فن إكسبريس» عن لونغ قوله إن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم قريباً.

هانوي: «الشرق الأوسط أونلاين»