شمول المراكز الصحيَّة بلقاح فايزر

بغداد: شذى الجنابي

دفع الزخم الحاصل على منافذ التلقيح في بغداد والمحافظات وزارة الصحة إلى شمول المراكز الصحيّة بإعطاء لقاح فايزر، بعد أن كان مقتصرا على المستشفيات.

وشهدت الآونة الاخيرة ازديادا ملحوظا باعداد الملقحين، إذ اعلنت مؤخرا الوزارة تطعيم 23 الف مواطن في بغداد والمحافظات في يوم واحد، وهو رقم لم تعهده سابقا.

وقال مدير عام صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي : إنَّ “الدائرة خصصت منافذ جديدة في المراكز الصحية للتطعيم بلقاح فايزر من اجل تخفيف زحام المواطنين على المستشفيات، إذ نعمل حاليا على فتح 20 منفذا آخر”. وكان التطعيم بفايزر منحصراً في مجموعة من المستشفيات التي حددتها الجهات الصحية خلال المدة الماضية في بغداد والمحافظات، لانه يحتاج إلى سلسلة تبريد خاصة وعدد من الخطوات الصحية.

وفي ظل التصاعد المطرد لاعداد الملقحين، اكد الحجامي أنَّ “كميات لقاح كورونا الواردة للعراق ستزداد بشكل كبير مع بداية النصف الثاني من العام الحالي ما سيسهم بتلقيح اعداد اكبر”، مضيفا أنَّ “المنافذ التلقيحية المخصصة مستمرة بإعطاء الجرعات بلقاحي استرازنيكا وسينوفارم لمراجعيها”.

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