عمليَّة استباقيَّة تُحبط هجوماً صاروخياً في بغداد

بغداد: عبدالرحمن ابراهيم

استبقت قوة تابعة لقيادة عمليات بغداد محاولة جهات تنفيذ هجوم صاروخي في العاصمة، وأحبطته بعد أنْ ضبطت منصة الاطلاق.

العملية نفذها اللواء السادس بالفرقة الثانية الشرطة الاتحادية، بعد حصوله على معلومات من مصادرها، وتمكن من إحباط محاولة لاستهداف أحد المقرات وسط بغداد. القوة تمكنت ايضا بالاشتراك مع مفرزة صقر بغداد من تفكيك قاعدة صواريخ محلية الصنع تحتوي على ثلاثة صواريخ كاتيوشا معدة للإطلاق في أطراف منطقة حي الجهاد في جانب الكرخ.

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